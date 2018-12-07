Куса на один день станет центром притяжения валенок и красавиц

В Челябинской области город Куса готовится к проведению масштабного фестиваля народного творчества «Уральские валенки», который впервые прошел в муниципалитете в прошлом году и очень понравился горожанам.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в управлении культуры Кусинского муниципального района, гостей фестиваля – а состоится он 15 декабря - ждут ярмарка и русские забавы, хороводы, хоккей в валенках, мастер-классы, праздничный салют, танцы на снегу, кафе под открытым небом, а также обширная концертная программа. Солисты, танцевальные и хоровые коллективы выступят перед горожанами с песнями и танцами, посвященными валенкам и уральской зиме.

Кульминацией фестиваля станет выбор красы Кусы - самой очаровательной жительницы муниципалитета.

Управление культуры Кусинского муниципального района принимает заявки на участие в фестивале от вокальных и хореографических коллективов, народных умельцев и кулинаров по электронной почте: kultura69@mail.ru. Справки - по телефону: 8-351-54-3-30-06.