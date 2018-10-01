Легендарный цех «Уральской кузницы» отметил 60-летний юбилей

Вчера, 30 сентября, электросталеплавильный цех № 3 завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») отметил свой 60-летний юбилей. Уникальные стали и сплавы этого производства применяются в авиакосмической, военной, атомной, химической промышленности и гражданских отраслях. Цех расположен на промышленной площадке ЧМК.

Электросталеплавильный цех №3 стоит у истоков создания «специальной металлургии» в России. Исторически это направление было призвано обеспечить развитие новых высокотехнологичных отраслей: ракетостроения, атомной промышленности, подводного флота, космической техники, мощных энергетических, химических и машиностроительных комплексов. Для этих целей требовались материалы, по своим эксплуатационным характеристикам во много раз превосходящие производимые черной металлургией ранее. Более прочные, жаростойкие, пластичные и надежные. Разработка таких сталей, с собственным знаком качества «Челябинская Сталь» началась именно на ЭСПЦ-3.

Спустя 60 лет третий электросталеплавильный остается на передовой. Благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям цеху под силу производство практически любых марок сталей и сплавов. Все они изготавливаются с гарантией высокого качества и соответствуют требованиям отечественных и зарубежных стандартов.