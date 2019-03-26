Лесник из Каслей Александр Феденко лучше всех в Челябинской области ловит рыбу

На Южном Урале определили лучших рыбаков среди работников лесного хозяйства.

Соревнования по подледному лову рыбы среди учреждений и организаций лесного комплекса Челябинской области проходили в Чебаркуле. В этом году за победу боролись 14 команд. Это представители Октябрьского, Уфалейского, Пластовского, Шершневского, Златоустовского, Кыштымского, Увельского, Каслинского и других лесничеств, команда Главного управления лесами Челябинской области, а также арендаторы лесных участков ООО «Тюбуклес» и ООО «Миасслес».

«По условиям конкурса команда, состоящая из 4-х человек, по сигналу вышла на лед (территория ограничена вешками), количество лунок не ограничивалось. Рыба должна лежать в пакетах, выданных при регистрации. Наживку, подкормку каждый участник выбирал и готовил самостоятельно. Ровно через три часа все вышли на берег к судейскому столу. Критерием для определения команды-победителя являлся вес пойманной рыбы всеми участниками команды», - сообщили в пресс-службе управления лесами региона.

Золотыми призерами стало Каслинское лесничество, серебряными – Нязепетровское лесничество и бронзовое место получила команда Увельского лесничества.

В личном зачете, где так же оценивался вес улова, первое место досталось представителю Каслинского лесничества Александру Феденко.