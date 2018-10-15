Летом организованно отдохнули 75% юных магнитогорцев

Более 34 тысяч школьников Магнитогорска (Челябинская область) оздоровились в городских, загородных лагерях, сходили в турпоходы.

Депутаты городского Собрания держат на контроле организацию детского отдыха. Они отметили, что этим летом функционировали 5 загородных образовательно-оздоровительных центров, 50 лагерей с дневным пребыванием, спортивно-туристический лагерь «Скиф». Прошло 105 полевых и военно-спортивных походов и сплавов. В однодневные и трехдневные туристские походы сходили почти 7 тысяч подростков.

Во всех лагерях дневного пребывания были организованы профильные смены и отряды. Для детей работали 193 творческих и спортивных объединения. Наиболее востребованными стали спортивный, естественнонаучный, социально- педагогический, туристско-краеведческий профили. Разнообразной была и программа загородных лагерей, в числе которых два муниципальных: Карагайский и Абзаково. Путевки в муниципальные лагеря стоили от 15,4 до 23,2 тысячи рублей, в том числе родительская палата - от 5,9 до 8,8 тысячи рублей.

Кроме того, депутаты городского Собрания оценили возможности трудоустройства подростков в летние каникулы. В этом году ребят принимали на работу 154 муниципальные учреждения и предприятия.

«С мая по сентябрь более 4 тысяч дошкольников отдохнули на загородной даче «Горный ручеек», - рассказал спикер Собрания Александр Морозов. – Этот уникальный, единственный в стране оздоровительный центр для малышей работает недалеко от Магнитогорска уже почти шесть десятилетий».

Финансирование летней кампании в 2018 году осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. Общий объем финансирования составил чуть более 100 миллионов рублей.