Лидер IT-рынка Южного Урала стал лауреатом премии «Человек года»

В Челябинске состоялось вручение уникальной региональной премии «Человек года» по версии журнала «Деловой квартал», победителей в которой определили выдающиеся представители бизнес-сообщества города. Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» стала лауреатом в номинации «Цифровая экономика» за активное развитие проекта «Умный город Челябинск».

В настоящее время более миллиона жителей Челябинской, Курганской и Свердловской областей имеют доступ к ультрасовременным цифровым решениям через специально созданное мобильное приложение «Интерсвязь». Удобство инновационных технологий оператора связи сложно переоценить: они позволяют управлять электричеством в доме на расстоянии, открывать подъезд со смартфона, обращаться в ЖЭК, находить свободное место для парковки, экономить общедомовые ресурсы, записываться на прием к врачу.

Все программные продукты в этой сфере создаются компанией «Интерсвязь» за счёт собственных инвестиций. В основе сервисов лежат технологии искусственного интеллекта и нейросетей. Также в 2018 году было реализовано порядка трёх десятков проектов на базе интернета вещей для крупных промышленных объектов региона.

В планах развития на 2019 год — внедрение в городскую среду новых высокотехнологичных решений. Исследовательскими группами компании «Интерсвязь» ведутся работы по созданию программного обеспечения для предсказывания ДТП, адаптивного управления светофорами, системы мониторинга и визуализации движения общественного транспорта, системы электронной оплаты проезда, анализа экологической ситуации.

«Благодарим экспертное сообщество за столь высокую оценку. Жюри премии и жители Уральского региона находят сервисы компании по-настоящему полезными, а значит, мы движемся в верном направлении, - комментирует председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев. - Развивая проект «Умный город Челябинск» и поддерживая высокий уровень качества услуг, мы хотим, чтобы уральцы ощущали себя по-настоящему комфортно и жили лучше».

Справка

Компания «Интерсвязь» ранее получала премию «Человек года» в 2016 году в номинации «Интернет-провайдер» и в 2012 году в номинации «IT-сфера».