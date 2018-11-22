Лишь каждый десятый челябинец считает, что абсолютно здоров

Большинство челябинцев оценивает своё здоровье как удовлетворительное. В основном такого мнения придерживаются мужчины и молодежь.

С началом «сезона простуд» социологи Челябинского филиала РАНХиГС обратились к челябинцам с вопросом о том, как они оценивают состояние своего здоровья.

Лишь каждый десятый челябинец назвал своё здоровье очень хорошим (10,3%), но практически каждый третий (30,8%) сказал, что считает своё здоровье хорошим. Чаще остальных хорошим и очень хорошим своё здоровье называли мужчины, молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет, респонденты с высшим образованием, по социальному положению – наёмные работники и учащиеся, жители города с высоким уровнем материальной обеспеченности.

Большинство горожан, принявших участие в опросе (51,8%) охарактеризовали своё здоровье как «удовлетворительное». Как правило, так отвечали женщины, респонденты в возрасте старше 50 лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по социальному положению неработающие пенсионеры, а также челябинцы со средним уровнем материальной обеспеченности.

Плохим назвали своё здоровье 5,5% опрошенных, а очень плохим лишь 1,3%. Чаще остальных на плохое здоровье жалуются женщины, респонденты в возрасте старше 50 лет, по социальному положению неработающие пенсионеры, а также челябинцы со низким уровнем материальной обеспеченности.