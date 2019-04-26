Лучше всех заключенных в Челябинской области учит педагог из Бакала

В ГУФСИН России по Челябинской области прошел юбилейный конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2019». Он стал уже десятым по счету. Первое место и почетное звание было единогласно присвоено Елене Ивановне Еременко, преподавателю истории и обществознания общеобразовательной школы №6 лечебно-исправительного учреждения Бакала.

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На территории исправительных учреждений Челябинской области действуют четыре школы и 16 учебно-консультационных пунктов. В них преподают 169 учителей, некоторые из них имеют звания «Заслуженный учитель РФ» и «Отличник народного просвещения». В этом году педагоги в десятый раз боролись за звание «Учитель года». Конкурс «Учитель года» традиционно проходит в несколько этапов. Первый тур – отборочный. Педагогический совет общеобразовательных учреждений на местах отбирает лучших для участия во втором туре, который проходит на базе одного из исправительных учреждений региона.

«Нашим педагогам приходится работать с уже взрослыми людьми, причем, преступившими закон. К ним необходим особый подход. Дополнительную сложность представляет и то, что до того как попасть в места лишения свободы в большинстве своем они не получили первоначальное образование: не умели читать и писать», - отмечает начальник отдела воспитательной работы с осужденными ГУФСИН области подполковник внутренней службы Сергей Третьяков.

В этом году в исправительных учреждениях Челябинской области за парты сели 2171 человек. Многие из них после получения аттестата в будущем планируют продолжить свое образование в вузах. Огромная заслуга в этом принадлежит учителям.

«Красиво, методически грамотно, интересно провести урок – это самый главный параметр при оценке работы учителя. Учитель должен быть талантливым и уметь вдохновить на изучение любого материала», - отмечает председатель конкурсной комиссии полковник внутренней службы в отставке Виктор Дуюн.

Первое место и почетное звание «Учитель года» было единогласно присвоено Елене Еременко, преподавателю истории и обществознания общеобразовательной школы №6 (ЛИУ-9 города Бакала). Свою педагогическую деятельность женщина начала в 2000-м году. Практически все это время она работает с осужденными. В 2014 году Елена Ивановна уже участвовала в конкурсе профессионального мастерства среди школ при пенитенциарных учреждениях региона. Тогда она заняла второе место.

Второй в тройке лидеров стала Екатерина Анатольевна Новикова –учитель русского языка и литературы Кыштымской вечерней общеобразовательной школы (ИК-10 города Кыштым).

Третье место по праву заняла Гузель Рашитовна Руденко, также учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы №21 (ИК-15 города Копейска).