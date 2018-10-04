Лучшее образование в Челябинской области получают в Снежинске

Лучшие образовательные учреждения Челябинской области в Снежинске. К такому выводу пришли южноуральские общественники.

С апреля по июль Общественная палата региона проводила независимую оценку качества деятельности детских садов, школ, вузов, а также учреждений дополнительного и профессионального образования. Было проверено 2642 образовательных учреждения во всех муниципалитетах региона.

Учреждения оценивались сразу по нескольким критериям: открытость и доступность информации об образовательной организации, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, доброжелательность, вежливость, компетентность работников организаций, удовлетворенность качеством оказания образовательных услуг.

«Самый высокий средний бал получил Снежинск, он набрал 127,2 балла из 160 возможных. Второе место разделили Сатка и Южноуральск, города набрали по 126,5 балла, третье - у Магнитогорска – 124,7 балла. Челябинск на четвертом месте, у областной столицы 122,4 балла. Пятерку лучших замыкает Еткульский район - 121,1 балла», - сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Среди всех субъектов России Челябинская область заняла 39 место.