Лучшие по профессии женщины в погонах Челябинской области отмечены ежегодной премией

Лучшие по профессии женщины - сотрудницы силовых ведомств, стали лауреатами премии, которую в третий раз вручила Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб России.

Праздничная церемония состоялась в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Премии «Щит и роза» уже 11 лет, и ее вручение женщинам, посвятившим себя служению Родине, стало уже доброй традицией в Москве, но Челябинская область явилась первооткрывателем в проведении таких мероприятий на уровне региона. Тогда в 2016 году престижную награду получила единственная представительница Челябинской области. Это была бывший главный судебный пристав региона Альбина Сухорукова.

Премия «Щит и роза» вручается сотрудницам правоохранительных, других силовых и контрольных ведомств Челябинской области за высокий профессионализм и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности, грамотное руководство вверенными подразделениями, многолетнюю службу, за творческий и научный подход к работе, результаты в спортивной сфере и вклад в повышение уровня доверия населения к силовым структурам.

Премия включает шесть номинаций: «За профессионализм», «За лидерские качества», «За материнское тепло», «За многолетнюю службу Отечеству», «За творчество и научный подход», «За высокие спортивные достижения».

«Премия в номинации «За лидерские качества» присуждена Ольге Епимаховой – начальнику отдела – старшему судебному приставу Каслинского городского отдела судебных приставов, должность которого она занимает с сентября 2010 года. Пройдя путь от делопроизводителя до начальника отдела, Ольга Александровна проявила себя как один из наиболее грамотных, авторитетных и высококвалифицированных специалистов. В номинации «За материнское тепло» памятная статуэтка премии вручена Екатерине Шперлинг, ведущему специалисту-эксперту (дознавателю) Красноармейского отдела судебных приставов, в должности которого она прекрасно справляется со своими обязанностями с 2012 года. Премия в номинации «За высокие спортивные достижения» присуждена Евгении Атаевой, судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности Калининского районного суда города Челябинска», - сообщила главный специалист-эксперт управления судебных приставов региона Ольга Шебанова.

Лучшей женщиной – полицейским в номинации «За лидерские качества» - стала сотрудница МО МВД России «Чебаркульский».

«Это было волнительно и, конечно, очень важно для меня. Эта премия означает признание моей работы, значит, я и мои коллеги делаем важную и нужную работу. Для меня это вдохновение, при этом я понимаю, что теперь должна работать еще лучше», - говорит Светлана Кузнецова.

Среди сотрудников Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте лауреатом премии «Щит и роза» в номинации «За лидерские качества» стала начальник отделения по делам несовершеннолетних Оксана Вырышева. Основная ее задача – организация работы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также по предупреждению детского травматизма на объектах транспортного комплекса Южно-Уральской железной дороги.

«Каждый ребенок уникален, и для успешного решения той или иной ситуации необходимо подобрать к нему «ключик», который поможет ему раскрыться и довериться сотруднику полиции. Не менее важен и подход к родителям, которые часто уверяют, что ничего страшного произойти не может, если их ребенок, например, перешел через рельсы в неустановленном месте, ведь многие из них сами так делают. Но я считаю, что основа успешной работы здесь - умение донести всю степень ответственности за, казалось бы, незначительное правонарушение и наладить конструктивный диалог между всеми сторонами, чтобы, в итоге, достигнуть положительный результат», - сказала Оксана Вырышева.

Общественной премией были удостоены и сотрудницы уголовно-исполнительной системы Южного Урала. В номинации «За многолетнюю службу» отмечена главный бухгалтер ИК №15 ГУФСИН Челябинской области Татьяна Шилкова.

Секретом своего профессионального успеха она считает трудолюбие, ответственность и дисциплинированность, а еще бесценный опыт наставников и дружный коллектив. Татьяна старается профессионально развиваться и повышать свою квалификацию.

В номинации «За профессионализм» наградили начальника военно-врачебной комиссии ГУФСИН региона Марину Гладышеву. Она успешно справляется с административной работой, но и врачебной квалификации не теряет. Проводит консультации пациентов, может быстро и качественно оказать медицинскую помощь.

В номинации «За творческий и научный подход» награждена начальник отдела специального учета СИЗО №4 Евгения Константинова. Она является автором учебных пособий, которыми на протяжении уже почти 15 лет пользуются студенты средне-специальных учебных заведений по всей стране.

В номинации «За лидерские качества» премию получила начальник центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №4 Наталья Кидовская.

С приходом Натальи Кидовской производство исправительной колонии получило новый импульс развития и прочно занимает передовые позиции среди подразделений УИС области. Именно за проявленные качества лидера Наталья была отмечена общественной премией «Щит и роза».

«Без твердости характера на нашей службе не обойтись, но не нужно никогда забывать и о человечности. В работе целеустремленность - прежде всего», - отметила Наталья Кидовская.

Всего на соискание звания лауреата премии «Щит и роза» в 2019 году было подано 146 заявок, звание лауреата получили 30 сотрудниц правоохранительных органов и оперативных служб Челябинской области.

В церемонии вручения третьей региональной общественной благотворительной премии «Щит и роза - 2018» принял участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Пока мы единственный регион в стране, где уже третий год вручается такая награда. Это высокое признание вашей работы, вашего вклада в безопасность граждан, защиту их прав. Это Служба, прежде всего. Но женщина в погонах все равно остается женщиной. И сегодня очень хорошо видно, насколько красивой и обаятельной может быть правоохранительная служба. От души поздравляю вас с профессиональным признанием и наступающим Международным женским днем», – подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Всем победительницам вручили дипломы, статуэтки «Щит и роза-2019» и памятные подарки.