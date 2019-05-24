Лучшие водители автобусов живут в Челябинске и Магнитогорске

В Челябинской области определили лучших водителей автобуса. Конкурс профессионального мастерства состоялся в рамках форума «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт».

В состязании приняли участие 30 человек — водители автобусов малого и большого класса. Состязание проходило в два этапа. Первая часть была посвящена сдаче теоретического экзамена. Участники отвечали на вопросы, связанные со знанием правил дорожного движения. Во втором туре соревнований конкурсантам предстояло пройти специальную трассу. Самым ответственным для водителей станет скоростное маневрирование. В частности, им нужно было выполнить несколько фигур: «бокс», «стоянка», «змейка», «тоннельные ворота», «колея», «эстафета», «автобусная остановка», «стоп-линия». Об этом сообщает пресс-служба миндортранса.

«Мы хотим, чтобы к данному мероприятию у жителей нашего региона был повышенный интерес, Такое соревнование поднимает имидж профессии водителя, а также дает понять, насколько полезной она является для жителей. Водители, которые ежедневно несут ответственность за жизни своих пассажиров, соревнуются даже не за денежный приз, а за заслуженное уважение к своему ремеслу», - отметил исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

Победителем в номинации «Автобус большого класса» стал Андрей Баев из Магнитогорска. В номинации «Автобус малого класса» лучшим был признан Вадим Мажитов из Челябинска.