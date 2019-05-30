Лучшие вокалисты в погонах служат в Челябинской области

Вокальный ансамбль сотрудников органов внутренних дел Челябинской области признан одним из лучших среди творческих коллективов, участвовавших в XXVIII Всероссийской благотворительной акции МВД России «Милосердие белых ночей».

Мероприятие, ставшее традиционным и посвященное погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам органов внутренних дел, проходило в Санкт-Петербурге. Участие в нём приняли свыше 200 человек из более чем 50 регионов России, а также из Республики Беларусь. Данная акция направлена на раскрытие творческого потенциала у сотрудников органов внутренних дел, которые совмещают службу с творчеством. Об этом сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные артисты: Дмитрий Харатьян, Родион Газманов, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов. Заслуженный артист Российской Федерации Дмитрий Дюжев дал высокую оценку уровню подготовки участников.

На музыкальном фестивале вокальный ансамбль ГУ МВД России по Челябинской области выступал в нескольких номинациях. В номинации «Вокальный ансамбль» челябинские полицейские исполнили акапельно, разложив на семь голосов, непростое музыкальное произведение «Тополя», написанное композитором Григорием Пономаренко на стихи Геннадия Колесникова, а также песню из репертуара группы «СССР» авторов Александра Жадана и Игоря Тычина «Большая Россия».

По итогам конкурса вокальный коллектив ГУ МВД России по Челябинской области занял третье место в номинации «Вокальный ансамбль». Челябинских полицейских наградили дипломами за подписью Министра внутренних дел России генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева.