Лучший пахарь Челябинской области живет в Октябрьском районе

Определены лучшие пахари Челябинской области.

Конкурс пахарей, а именно так в народе называется это традиционное состязание механизаторов, прошел в два этапа: теория и практика – вспашка и фигурное вождение на тракторе. Соревновались 38 конкурсантов из всех сельскохозяйственных районов Челябинской области.

«На селе основные профессии – механизатор и животновод. Мы уважаем и в процессе своей деятельности культивируем, сопровождаем эти профессии. От мастерства этих людей зависят результаты всей отрасли, конкурентоспособность производимой продукции. С каждым годом меняется, совершенствуется техника, повышаются и требования к механизаторам», - сказал исполняющий обязанности первого заместителя министра сельского Челябинской области Александр Завалищин.

Пахари успешно справились с теоретическими и практическими заданиями. На этапе теории участники ответили на вопросы о безопасной эксплуатации сельхозмашин и правилах дорожного движения. Практическая часть включала вспашку участка поля на тракторах 5 класса тяги с восьмикорпусным оборотным плугом и фигурное вождение колёсного трактора с прицепом.

Основные критерии мастерства механизаторов на вспашке - глубина, выровненность поверхности вспашки, прямолинейность, заделка борозды, равномерность пахоты по глубине. В конкурсе на фигурное вождение трактора оценивается выполнение операций на скорость и знание безопасной эксплуатации трактора: где положено подать звуковой сигнал, где положено поставить трактор на ручник. Эти навыки нужны трактористу в повседневной работе».

Первое место в профессиональном состязании занял Жуматай Китибаев — механизатор из хозяйства ИП «Грачёв Ю. А.», Октябрьский район. Второе место – Сергей Суслов, СПК «Коелгинское» им. И. Н. Шундеева, Еткульский район. На третьем месте – Рамиль Саитов из фермерского хозяйства «Зарипов Ф. Ф.», Аргаяшский район.