Лучший снайпер УрФО живет в Челябинске

Команда Управления Росгвардии по Челябинской области вновь стала победителем Чемпионата Уральского округа войск национальной гвардии по стрельбе. В личном зачёте среди снайперов первое место занял сотрудник челябинского СОБР.

В Свердловской области завершился Чемпионат Уральского округа Росгвардии по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В меткости и мастерстве владения оружием соревновались 12 воинских частей и территориальных управлений из Челябинской, Свердловской, Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО.

«По условиям состязаний победителем становится команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам шести упражнений из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова. В общем командном зачете в упорной и честной борьбе лучшей стала команда Управления Росгвардии по Челябинской области. С небольшим отставанием, второе призовое место заняла команда Свердловского Управления. Замкнуло тройку лидеров Калиновское соединение Росгвардии», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В личном зачёте среди снайперов первое место занял сотрудник челябинского СОБР.

Лучшие спортсмены поедут представлять Уральский округ на Всероссийский чемпионат Федеральной службы войск национальной гвардии по стрельбе.