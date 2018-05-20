Любовь, война и ужасы: Челябинские театры встретили «Ночь музеев»

Челябинские театры сегодня, 19 мая, приняли участие в акции «Ночь музеев». Театр-студия «У Паровоза», Молодежный театр, драмтеатр и «Манекен» приготовили для зрителей небольшие, но очень выразительные спектакли. На каждом из этапов собрались полные залы.

Театр-студия «У Паровоза» представили спектакль-эскиз «Три любви тому назад». На сцене встретились три женщины разных эпох - Первой мировой, Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн. Они абсолютно разные, но их объединяют одно – все скоро станут мамами и ждут с войны любимого мужчину. Силы им предает его мать. Ведь материнская любовь неизменна во все времена.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе челябинца Егора Черлака. Автор также присутствовал на премьере и высоко оценил работу начинающих актрис. Для режиссера постановки – Гизелы Мюнценмайер – эта работа также была премьерной. Зрители, в свою очередь, выразили надежду, что в ближайшее время театр-студия «У Паровоза» покажет полную версию спектакля.

В Молодежном театре прошла экскурсия по пьесе Юлии Поспеловой «Война». Зрителям представилась возможность наблюдать за действием прямо со сцены театра. В постановке участвовали четыре женщины с детьми. Актрисы представили стихотворный текст, разделенный на 5 коротких фрагментов.

Это история о войне глазами детей, о детском взгляде на жизнь и смерть, о действиях «внутреннего ребенка» во взрослом мире. Зрители отметили необычно сильное сочетание музыки, видеоряда и стихов.

В театре Манекен показали «Театральные страшилки» по произведениям для детей. Зрителей провели по самым потаенным уголкам театра и старым лестницам. На каждом повороте их ждали страшные истории, привидения, скелеты и вампиры. Действие сопровождалось устрашающими звуками. На ужин зрителям подали«стаканчик крови» и «кусочек пальца».

Театр драмы также приготовили челябинским зрителям сюрприз. Они увидели любимый театр глазами артиста Олега Барышева.