лыжи вместо интернета

Картина эта была написана не про Челябинск, но решил ее вспомнить – в начале зимы в нашем уральском цикле. Потому что она и про Челябинск, и про любой другой город советского времени.

О том времени, когда еще не было компьютеров и не было интернета. Картину эту встретил в соцсетях, там она популярна, ей с удовольствием делятся – переходит со страницы на страницу, живет виртуальной жизнью уже не первый год. Одну из таких публикаций озаглавили «Когда отключили интернет».

Нет, в то время интернета еще нет. Есть соседи, которых знаешь по именам, к которым ходишь в гости, и они к тебе приходят. А во дворе встречаются и играют дети – строят горку, играют в хоккей, снежки, строят снеговиков. Одним словом, общаются люди по разным поводам. Вспомним хотя бы, как это показано в таких, ставших уже классикой, фильмах как «Покровские ворота» и «Я шагаю по Москве».

Все это осталось в памяти у всех, кто и «Денискины рассказы» считает картинками из своего детства. Почти всех ребят, с кем вырос во дворе, помню по именам и сегодня. С некоторыми даже встречаемся иногда. И нам не нужно настраиваться на «одну волну», искать темы для разговора. Так бывает с близкими родственниками. Здесь нас сближает общее детство.

Постарался найти работы и челябинских художников на тему отдыха на свежем воздухе тех прошлых лет.

Вот бегут лыжники в самом центре Челябинска на фоне дворца спорта «Юность» - в картине Михаила Ткачева, художника, прошедшего дорогами Великой Отечественной войны и потом с радостью фиксировавшего в своих работах моменты радости мирной жизни.

А вот юношеский этюд моего брата Игоря Белковского. Вид из нашего окна – хоккейная коробка, где катаются ребята, скамейка под деревьями. На коробке надпись про Олимпиаду в Москве. Значит это 1980-й год. И уже этот этюд не только история впечатлений о том времени и образе жизни, но и историческое «фото» Челябинска. Двора такого у «дома на площади» уже просто нет, на его месте полтора десятка лет возникла стройка, которая не завершена и по сей день…

Мы не мыслим сегодняшнюю жизнь без интернета, он помогает и многое дает. Но, согласитесь, что без таких вот картин жизнь наша тоже многое теряет. И тогда действительно хочется, чтобы случилось, как на той картине, «когда в доме отключили интернет».Советский художник Игорь Попов написал картину в 1964 году. Сейчас она сияет не только красками, но светом ушедшего советского детства. Впрочем, как и картины челябинских мастеров живописи, которые сегодня вспомнили.