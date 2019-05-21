Магнитка прощается с журналистом Михаилом Скуридиным

Коллега. Друг. Умный собеседник с тонким чувством юмора, способный дать мудрый совет - и по работе, и по-житейски. Талантливый журналист. Окончив литфак пединститута, он сразу решил осваивать профессию репортёра. С 2000 года - сотрудник управления информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК". В 2004-м пришёл в газету "Магнитогорский металл". Сын журналиста, он по самым строгим меркам соответствовал профессии - хлёсткий грамотный слог, бережное отношение к информации, взвешенность в оценках и суждениях. Его отличали пытливость ума и неравнодушие к происходящему вокруг. В редакции "ММ" Миша долгое время и с большим успехом курировал политический блок, промышленную тематику и регулярно освещал работу правоохранительных органов. Его журналистские материалы никогда не оставались незамеченными, очень многие его статьи и очерки вызывали по-настоящему широкий резонанс.

31 марта на перекрестке улиц Завенягина и Ворошилова в ходе конфликта на проезжей части (при невыясненных пока обстоятельствах) Михаил получил серьёзную травму головы. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. Казалось, появилась надежда на выздоровление. Но судьба распорядилась иначе. В понедельник, 20 мая, Михаила не стало.

Мы, его коллеги по "Магнитогорскому металлу", оглушены горем. В редакции траур. Вместе с нами скорбят и выражают родным и близким Михаила глубокое соболезнование коллеги из телекомпании "ТВ-ИН", сотрудники управления информации и общественных связей ПАО "ММК", весь журналистский корпус Магнитки, руководители и простые граждане города. Он навсегда останется в памяти людей, которые его любили, работали вместе с ним и просто знали его.

Прощание с Михаилом Скуридиным пройдёт в среду, 22 мая, с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале № 3 на территории городской больницы № 1.