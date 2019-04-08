Магнитка выходит на субботники

Сегодня, 8 апреля, в Магнитогорске стартовала пора весенних субботников, которая закончится только 31 мая.

Основные работы будут завершены в конце апреля, чтобы к майским праздникам город был чистым.

Традиционно на уборку выходят и взрослые, и дети. Массовые субботники пройдут 12, 19 и 26 апреля. Кроме того, еще ряд акций в городе будут посвящен наведению порядка на улицах города в преддверии юбилейного, 90-го, дня рождения Магнитки.

К благому делу ежегодно подключаются предприятия всех форм собственности и учреждения. За подразделениями администрации города закреплены различные территории. Например, управление экономики контролирует наведение порядка у торговых центров, а управление транспорта и связи уберется на разворотных площадках общественного транспорта. Предприятия проведут уборку по своим графикам.

Каждый год депутаты, их помощники выходят вместе со всеми горожанами на субботники. Спикер МГСД Александр Морозов – непременный их участник – призывает магнитогорцев присоединяться к хорошему делу: «Выйти в погожий весенний денек вместе с дружным коллективом, детьми или соседями, навести порядок на улице, во дворе, в сквере или парке – это же удовольствие. Результатом станет радость от чистоты и порядка в городе, удовольствие от единения с другими людьми в хорошем и полезном для всех деле».

Берег реки Урал тоже необходимо привести в порядок. Этому посвящена Всероссийская акция «Зелёная весна», которая пройдет 17 мая. Горожане разного возраста наведут порядок в прибрежной зоне. В прошлом году в акции приняли участие более 22 тысяч магнитогорцев.

Завершением весенних акций чистоты станет старт конкурса «Чистый город». Его популярность гор от года растет, равно как и число номинаций, по которым определяются победители. В прошлом году их стало шесть. Участвуют в нем управляющие компании, комитеты территориального самоуправления, организации и активные жители города. В рамках конкурса, который продлится до конца лета, определятся самый благоустроенный двор, красивая клумба или цветник, оригинальное озеленение прилегающей территории и др. Также отмечаются участие жителей в содержании придомовой территории, лучшие дворники и почетные участники.