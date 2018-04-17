Магнитогорцы лучше всех в мире строят мосты из макарон

Студенты из Магнитогорска (Челябинская область) стали победителями международного конкурса «Макаронный строитель». В номинации «Мосты» они обошли команды Минска, Твери и Москвы.

Ежегодный традиционный конкурс Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета «Макаронный строитель» проходил в городе на Неве.

Челябинскую область представляла команда «Строитята» из Магнитогорска. Они соревновались в номинации «Сооружения с наибольшим пролетом» (Мост).

«Строить из макарон – серьезное занятие. Основной целью конкурса является практическое применение студентами своих знаний по строительной механике, архитектуре и другим дисциплинам, выявление активных студентов, вовлечение их в общественную жизнь университета. Участники обмениваются опытом, идеями и знаниями в области архитектуры, развивают профессиональные и творческие навыки», - сообщили организаторы конкурса.

По словам организаторов, для конкурса было закуплено 150 пачек макарон. Но их не хватило: нынешний конкурс отличался большим количеством участников. Испытать свои силы в макароностроении приехали студенты из разных городов России, а также из Минска.

При оценке макаронных строений учитывается их конструктивность, выразительность, экономичность.

В итоге магнитогорская команда «Строитята» из МГТУ имени Носова заняла первое место в номинации «Мост».