Магнитогорцы решают, что улучшить в городе

Депутаты городского Собрания Магнитогорска собирают мнения жителей по мероприятиям в программу «Реальные дела», инициированную губернатором Борисом Дубровским.

Эта программа действует с 2015 года и уже помогла изменить жизнь магнитогорцев в лучшую сторону. «Благодаря программе «Реальные дела», в городе появились новые трамваи и школьные автобусы, светофорные объекты и остановочные комплексы, школа на 825 мест в 144 микрорайоне, благоустройство дорог, парков и скверов…», - перечисляет спикер Собрания Александр Морозов.

На встречах со своими депутатами жители высказали идеи, как улучшить город, сделать его еще уютнее, удобнее, красивее. Звучали предложения продолжить благоустройство внутри дворов, отремонтировать хоккейные коробки, обрезать старые деревья, продолжить благоустройство скверов, осветить внутриквартальные территории.

Все пожелания активистов будут обобщены. Предложения еще раз обсудят по районам на дискуссионных площадках программы «Реальные дела». Те из них, которые звучали чаще всего, получат шанс войти в программу следующего года.