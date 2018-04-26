Магнитогорск объявил традиционный конкурс для журналистов

В Магнитогорске (Челябинской области) объявлен традиционный городской конкурс журналистов "Магнитка - наш общий дом".

Положения конкурса остались прежними, как и тематика. В творческом состязании участвуют авторы публикаций, размещённых в печатных СМИ, аудиовизуальных масс-медиа: телевидении, радио, интернет-изданиях. Разножанровые материалы объединены одной тематикой - гармонизация межнациональных отношений и дружба народов.

Для представителей СМИ участие в конкурсе стало традиционным. В разные годы победителями становились журналисты "Магнитогорского металла" Алла Каньшина, Дарья Долинина, Ирина Коротких, Рита Давлетшина, Татьяна Бородина. Среди телевизионных профи первыми были Татьяна Артёменко, Марина Сергеева из телекомпании "ТВ-ИН", ведущая программ ГТРК "Южный Урал-Магнитогорск" Гульдар Хафизова, корреспондент этой же компании Юлия Черешнева.

Очерки, статьи, видеосюжеты, интернет-публикации рассказывали о жизни магнитогорских металлургов в Индии, болгарских рабочих, трудившихся в нашем городе в середине прошлого века, современных научных связях с зарубежными учебными площадками и той значимой роли, которую вносит в гармонизацию межнациональных отношений Дом дружбы народов.

Его сотрудница Светлана Шарыгина также была среди номинантов конкурса, который способствует сплаву культур, обычаев, конфессий. Победители творческого состязания получают денежные премии, участники - дипломы.

Для участия в очередном конкурсе требуется подать заявку до 10 октября 2018 года. Формат заявки, а также положения конкурса находятся на сайте администрации Магнитогорска. Работы в электронном виде и на электронных электронная почта.