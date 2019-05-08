Магнитогорск в 16-й раз прошел «Маршрутом памяти»

В Магнитогорске (Челябинская область) прошла акция «Маршрут памяти», которая 16-й год предваряет в городе металлургов 9 Мая.

Как отмечает газета «Магнитогорский металл», эта акция является уроком истории для молодежи, когда фронтовики становятся учителями и школьники узнают о военном лихолетье не из «сухих» справочников и масскульта, а из первых уст.

Отправные пункты по «Маршруту памяти» расположены в актовых залах учебных заведений. В 2019 году участниками акции стали школы №7, 8, 48, 53, 56, 59 и интернат «Семья».

С детьми встретились не только фронтовики и труженики тыла Великой Отечественной, но и ветераны МВД и воины-интернационалисты.

«Акцию проводим для того, чтобы ад на земле не повторился», - подчеркнул вдохновитель «Маршрута памяти», президент компании «Долг» Александр Валасников.

После торжественных линеек дети и фронтовики отправились в парк у Вечного огня на митинг к монументу «Тыл-Фронту», где прозвучали песни военных лет, где были прочитаны письма, дошедшие из окопов и госпиталей, и стихотворения, посвященные Победе.

Участники акции также посетили воинские мемориалы на Левобережном кладбище и почтили цветами и словами благодарности память героев - «тех, кто пал в боях Великой Отечественной, не вернулся из «интернациональных командировок».

«Маршрутом памяти» прошли и в Челябинске. Это была шестая акция в областном центре, которую также организовали по инициативе Александра Валасникова.