Магнитогорские байкеры голышом закрыли сезон

Магнитогорские байкеры почти голышом закрыли сезон. Во время мотопробега по городу на них были только плавки и защитные шлемы.

Свидетелем необычного мотопробега стали жители Магнитогорска. В субботу, около 17 часов, по улице 50 лет Магнитки в сторону Западного Шоссе, ехала группа байкеров в шлемах, трусах и ботинках. Полуголыми были и мужчины, и женщины. И это несмотря на то, что на улице было всего плюс десять градусов.

Видео голого перфоманса появилось в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

Кстати, в Магнитогорске подобный полуголый заезд проводился уже второй год подряд. Как отметили организаторы, ее цель – повеселиться. После мотозаезда байкеры отправились в баню.