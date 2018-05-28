Магнитогорские депутаты назвали самые энергосберегающие проекты

Энергосбережение в городском хозяйстве стало темой для обсуждения депутатов Магнитогорского городского Собрания. Самым энергосберегающим депутаты назвали проект по замене уличных светильников. Кстати, это единственный такого рода проект в Челябинской области.

В начале этого года была создана рабочая группа по вопросам энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории города.

Отчет о работе обсуждали и оценивали депутаты. Самыми эффективными и заметными для магнитогорцев мероприятиями назвали замену ламп уличного освещения на энергосберегающие и установку и замену бойлерных в жилых многоквартирных домах.

Первое мероприятие – единственное такое в области. Магнитогорск последовательно заменил четвертую часть уличных светильников - более 4 тысяч штук. Это в скором времени даст заметный экономический эффект.

Второе – замена за последние два года 27 бойлерных и центральных тепловых пунктов для подогрева воды в домах, где отсутствует рециркуляция горячего водоснабжения. Это позволяет снижать технологические и коммерческие потери и существенно повышает качество услуги.

Важно отметить, что эти мероприятия проведены без участия городского бюджета, преимущественно на средства инвесторов.