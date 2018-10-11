Магнитогорские дворы приобретают европейский вид

В 2018 году завершается благоустройство внутриквартальных территорий по программе «Комфортная городская среда».

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе Собрания депутатов Магнитогорского городского округа, программа реализуется второй год при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Перечень работ, которые необходимо провести, формируют сами жители. Самые активные из них практически ежедневно контролируют работу подрядчиков, подсказывают рациональные решения, вместе с соседями решают, куда потратить сэкономленные на торгах средства.

Цель одна – сделать внутриквартальное пространство комфортным, удобным и красивым. Насколько горожан радует результат, устраивает ли качество работ? Эти вопросы спикер Собрания Александр Морозов задаёт жителям дворов, где закончены ремонтные работы.

Погода даёт возможность исправить мелкие недостатки. На них в первую очередь и обращается внимание. Поставить ли дополнительные ограждение, нужны ли лавочки возле подъезда или на детской площадке, предусмотреть ли дополнительную пешеходную дорожку – все эти вопросы решаются сообща, по-соседски.

«Жители довольны работами, - рассказывает Александр Морозов. – Если раньше нужно было уговаривать людей участвовать в этой программе, то сейчас активистов становится все больше. Видят, как преображается соседний квартал, и хотят такого же уюта у себя. В прошлом году благоустроен 61 двор, в этом – еще 51 территория. Программа будет продолжаться»

Теперь главное, чтобы жители ценили и берегли построенное. А для жалоб на некачественную работу по благоустройству территорий в Магнитогорске работает «горячая линия».