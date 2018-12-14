Магнитогорские мехатроники - снова лучшие

В Челябинской области состоялся VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - WorldSkills Russia. Площадками состязаний стали магнитогорские, челябинские и копейские профессиональные образовательные учреждения.

В 34-х основных, 16-ти юниорских и пяти областных компетенциях за звание лучшего боролись 372 участника из 12-ти российских регионов и Казахстана.

В числе конкурсантов выступили 32 представителя Магнитогорска - студенты политехнического, технологического, педагогического и медицинского колледжей, многопрофильного колледжа МГТУ, строительно-монтажного техникума и пять работников аэропорта.

Юниорское направление представили два ученика школы №20 и два воспитанника центра детского творчества. Половина магнитогорцев демонстрировала профессиональные навыки на челябинских площадках, остальные - в родной обстановке, рассказал агентству «Урал-пресс-информ» ведущий специалист управления информации и общественных связей ПАО «ММК» Олег Акулов.

В технологическом колледже создали условия для компетенций «Парикмахерское искусство» и «Технологии моды». Педагогический колледж принял «Физическую культуру, спорт и фитнес», «Графический дизайн», «Социальную работу». Политехнический колледж, который прозвали кузницей мехатронных кадров стал площадкой для «Мехатроники» (в этой компетенции выступали четверо учащихся данного учебного заведения), а также для «Лабораторного химического анализа» и «Управления железнодорожным транспортом».

Мехатроника как специализация в профессиональном образовании появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства на ММК. Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Магнитогорского металлургического комбината, начал подготовку по компетенции «Мехатроника» в декабре 2012 года. Это направление является одним из приоритетных в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат. Магнитогорские мехатроники не раз одерживали победы на профессиональных соревнованиях всероссийского и международного уровня.

По итогам VI чемпионата шесть магнитогорских студентов стали победителями в пяти основных компетенциях. Это Максим Кравченко и Никита Пермяков (политехнический колледж, «Мехатроника»), Руслан Тазетдинов (политехнический колледж, «Управление железнодорожным транспортом»), Мария Бармина (политехнический колледж, «Поварское дело»), Элина Губайдулина (технологический колледж, «Технологии моды»), Дарья Батхиева (педагогический колледж, «Физическая культура, спорт и фитнес»). Даниил Жевлаков и Матвей Мирончик из центра детского творчества стали первыми в компетенции «Электромонтаж - Юниоры». Студентка педагогического колледжа Виктория Стасеева победила в региональной компетенции «Социальная работа».

Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани в конце августа 2019 года. Его площадкой станет выставочный центр «Казань Экспо». Ожидается, что в соревнованиях примут участие полторы тысячи молодых профессионалов из 60-ти стран, которые выступят в 50-ти компетенциях. Площадку чемпионата посетят 150 тысяч зрителей. Мировому чемпионату предшествует национальный чемпионат WorldSkills Russia. Он пройдет на базе «Казань Экспо» в конце мая и станет генеральной репетицией первенства мира.