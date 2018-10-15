Магнитогорские родители жалуются на высокую нагрузку в школах, но чиновники говорят о законности допзанятий

Родители учеников начальных классов школы №9 Магнитогорска (Челябинска) пожаловались на принудительные дополнительные занятия в школах, что приводит к существенному росту нагрузки на детей.

По словам родителей, их детей помимо уроков, заставляют оставаться на дополнительные занятия. При чем часть занятий платные. Жалоба была опубликована в соцсетях и ряде региональных СМИ.

Руководство школы №9 Магнитогорска пояснило, что нчто по закону каждый ребенок обязан посещать не менее одного дополнительного занятия. Обязательное дополнительное образование по любому из направлений в школе является бесплатным.

По желанию родителей в школе организованы занятия по ряду направлений на платной основе. На родительском собрании пояснили, что учащийся может быть освобожден от посещения обязательных дополнительных занятий в школе при условии, что он занимается в других центрах дополнительного образования в городе (занятия там проводятся также на бесплатной и платной основе в зависимости от выбора направления). Достаточно просто принести соответствующую справку.

Управление образования администрации города Магнитогорска также провело проверку в школе по данному факту.

«В соответствии с законом об организации дополнительного образования в школах должны проводиться обязательные дополнительные занятия для детей по выбору, - пояснили в ведомстве. – В школе №9 курсы внеурочной деятельности формируются с учетом интересов обучающихся».

Детям предлагают заниматься шахматами, математикой, информатикой, спортивными занятиями. Также организованы развивающие уроки: «Азбука безопасности», Путешествие в мир экологии», «Азбука содержания животных, «Я – гражданин своего города, своей страны». «Часть занятий проводится на бесплатной основе, часть – на коммерческой», - уточнили в управлении. Родители смогут выбрать на свое усмотрение дополнительное занятие, которое придется по душе их ребенку.

Координатор проекта «Новая школа» в Челябинской области, депутат Заксобрания Николай Янов отметил, что у него нет оснований не доверять результатам проверки Управления образования. "Дополнительные занятия, кружки и секции необходимы для гармоничного развития ребенка. Хорошо, когда у школы есть возможность предоставить несколько занятий на выбор по различным направлениям. А перед родителями стоит задача помочь ребенку определиться с этим выбором», - высказал свою точку зрения Янов.