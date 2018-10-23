Магнитогорские санитары, снимавшие ролик с издевательствами, могут избежать наказания

Прославившаяся Магнитогорская психоневрологическая больница №5, похоже, потеряла своего главного врача Александра Беликова, проработавшего в ней более 30 лет. А вот санитары и фельдшер, участвовавшие в съемке нашумевшего видеоролика с издевательствами над пожилым пациентом, могут избежать наказания.

После того, как мерзкий видеоролик попал в социальные сети, психбольницу в Магнитогорске посетили все, кто мог. Была комиссия из прокуратуры, из следственного комитета, из министерства здравоохранения. Посетили медицинское учреждение и южноуральские общественники, и сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека Челябинской области.

Ни у кого из проверяющих не нашлось замечаний к психоневрологической больнице. Наоборот, все идеально чисто, благочинно, красиво. Как говорится, нарушений нет. Однако, медицинское учреждение ждет ряд перестановок. После того, как в СМИ появились публикации о снятии главного врача больницы с должности, Александр Беликов сам написал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

«Меня назначили исполняющим обязанности главного врача больницы, - сообщила и.о. главврача Евдокия Иванова. – Конечно, нам очень жаль терять такого специалиста, мы будет настаивать на том, чтобы Александра Александровича оставили бы хоть в качестве консультанта в нашем учреждении. Его опыта работы нам будет очень не хватать».

В больнице рассказали о том, что написали письма в поддержку главврача Владимиру Путину, Борису Дубровскому и министру здравоохранения Челябинской области. Под петицией собрали более 300 подписей сотрудников больницы, и людей, которые хорошо знают Александра Беликова.

Евдокия Николаевна говорит о том, что такой вопиющий случай в стенах медицинского учреждения произошел впервые. Не все верят врачу по этому поводу. Поэтому во вторник, 23 октября, исполняющую обязанности главврача Евдокию Иванову вызвали в отдел следственного комитета СКР по Магнитогорску на допрос. С собой медику придется взять характеристики на обслуживающий персонал восьмого отделения «психушки». На заведующую отделением, на старшую медицинскую сестру и на трех «героев» нашумевшего ролика.

Кстати, все считают и даже силовики, что санитары и фельдшер могут избежать заслуженного наказания. Что в настоящий момент можно предъявить нерадивым санитарам и фельдшеру Рушану Абдурахманову. Кидание в человека тапками? Пинок? В лучшем случае, сотрудники могут отделаться административным взысканием и увольнением.

Кстати, один из главных «режиссеров» видеоролика Андрей Быковский неделю назад написал заявление на увольнение. Фельдшер Рушан Абдурахманов скрывается от своих бывших коллег, не выходит на связь и боится мести возмущенных жителей Магнитогорска. Третий участник июньского дежурства находится в отпуске и спокойно отдыхает на берегу Средиземного моря.

По словам врачей, родственники 72-летнего Геннадия Николаевича, над которым издевались санитары, претензий к больнице не имеют. Пока. Дедушка умер у себя дома через два месяца после того, как его выписали из больницы. Диагноз – тромбофлебит. Кстати, в больнице Геннадий Николаевич лежал на особых условиях, в отдельной одноместной палате.

Кстати, после случившегося, в психоневрологической больнице №5, в которой одновременно могут лечиться 505 пациентов, прошли коллективные собрания. Выявляются возможные нарушения со стороны обслуживающего медицинского персонала. По словам нового главврача, если подобные случаи подтвердятся, то увольнять работников будут немедленно. Пока это бы единичный случай в медицинском учреждении. Или выявленный случай?

Санитар в больнице, даже не имеющий медицинского образования, получает приличную зарплату по сегодняшним меркам - 30 тысяч рублей. На такую зарплату набрать санитаров очень просто. И все равно, больница укомплектована медицинским персоналом всего на 40%. Не очень стремятся люди идти на работу, где приходится работать с психически неуравновешенными людьми.

«В принципе, нарушений мы в больнице не нашли, да и надо полагать – в медицинском учреждении готовились к проверкам, - заявил председатель Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ. – В проверкой мы приедем сюда еще не раз, да и другие медицинские заведения, подобного типа, проверим. На первый взгляд, уж больно все идеально».

Эта жуткая история еще не закончилась. Возможно, будет второй ее виток, а может быть и третий. Мы будет следить за развитием событий, и сообщать о них нашим читателям.