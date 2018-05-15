Магнитогорским депутатам подарили «Королеву сердец»

Депутатом Магнитогорска подарили редкий сорт цветов, объяснив, что избиратели отдают им не только свои голоса, но и частичку сердца.

Такой необычный подарок сделала городскому Собранию телекомпания «ТВ-ИН», входящая в медиа холдинг Магнитогорского металлургического комбината, накануне своего 25-летия.

В честь этого юбилея, а также в ознаменование 900-го выпуска популярной программы о садоводстве «Зелёный остров» появилась акция «Лучшие цветы мира - Магнитке».

Редкие сорта петуний получила администрация города, КредитУралБанк, фестиваль «Вива, опера!», чемпионат мира по хоккею среди юниоров.

«Мы всегда стараемся подбирать цветы со смыслом. Когда люди голосуют за депутатов, они отдают им не только свои голоса, но и немного сердца. Данный сорт – последнее слово в селекции. Такие цветы есть в столице цветоводства – Амстердаме, а теперь и в Магнитогорске», - пояснил любимец телезрителей, ведущий программы для садоводов Александр Сидельников.

Спикер МГСД Александр Морозов, принимая кашпо с цветами под названием «Королева сердец», назвал Сидельникова «Мозякиным магнитогорского садоводчества».

«Весь город окружен садами, программу «Зелёный остров» любят и с удовольствием смотрят тысячи зрителей. А благодаря этой акции в нашем городе становится еще больше цветов», - отметил он.