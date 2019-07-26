Магнитогорский центр занятости населения и «ММК» провели встречу по обучению работников предпенсионного возраста
Общество
Сегодня, 16:25

Управлением кадров ПАО «ММК» была организована встреча по вопросу профессионального обучения граждан предпенсионного возраста. Руководители кадровых служб группы компаний рассказали о своих программах обучения персонала.

Исполняющая обязанности директора магнитогорского центра занятости населения Алла Арзамаскина рассказала о мероприятиях по реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Главная цель – повысить конкурентоспособность людей предпенсионного возраста на рынке труда, актуализировать навыки в работе и поддержать уровень доходов данной категории.

«В рамках проекта работодателям возместят затраты за организацию профобучения и дополнительного профобразования работников предпенсионного возраста. Возмещение затрат осуществляется за счет бюджетных средств. Размер субсидии составит до 68,5 тыс. рублей за три месяца обучения на одного работника», – рассказала  Алла Арзамаскина.

Специалист Центра занятости населения рассказала, как стать участником регионального проекта и какие документы необходимо предоставить для получения субсидии. По результатам встречи представители кадровых служб ООО «Объединенная сервисная компания» и ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» заинтересовались данным проектом и оказались готовы принять решение об участии в ближайшее время.

Более подробную информацию о том, как принять участие в проекте, можно получить в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области 8 (351) 261-51-44, в Центре занятости населения г. Магнитогорска 8 (351-9) 45-05-55, а также в центре консультаций в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 (звонок бесплатный).

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