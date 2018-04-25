Магнитогорского Дворника помыли

Креативно отметила время субботников активная молодежь Магнитогорска.

Магнитогорская активная молодёжь только «за» сходить на субботники и навести порядок в родном городе, но чего-то ей не хватало – яркого и драйвового. Чтобы показать, что она хочет видеть город не просто чистым и ухоженным, но и нарядным. И молодёжной палате пришла в голову идея помыть Дворника – того самого, бронзового, что стоит в сквере Металлургов.

Летом 2015 года он появился там с лёгкой руки спикера МГСД Александра Морозова. С тех пор элегантная скульптура напоминает гуляющим о чистоте и тех людях, кто её поддерживает.

Этот символ порядка и уюта тоже должен быть чистым – так решила молодёжь и засучила рукава. Акцию назвали «Спасибо, Дворник!»

В первый раз он покрылся пеной осенью прошлого года. Акция приглянулась не только молодёжной палате при городском Собрании – к ребятам присоединились «Волонтёры Победы», «Молодая гвардия» и парламент школьников.

В этот раз пенную вечеринку задумали устроить на старте субботников. Почти 25 литров воды, губки, перчатки и два шампуня – детские, чтобы не повредить скульптуру – и за дело! Работы – на 15 минут, а эмоций на целый день.

«Акция «Спасибо, Дворник!» стала ежегодной. Конечно, она символическая. Идея флешмоба – привлечь внимание к вопросу чистоты родного города. В первую очередь, молодёжи. Наша молодёжная палата – активный участник всех городских субботников», – рассказывает председатель Общественной молодёжной палаты при МГСД Алексей Лактионов.