Маленькие жители Аши вынуждены учиться в заплесневевшей школе

Учеба во второй школе Аши (Челябинская область) опасна для здоровья. Это подтвердила проверка Роспотребнадзора, проведенная после жалобы общественников: потолок и стены образовательного учреждения действительно поразил плесневый грибок.

Сама плесень, возникающая из-за сырости, не является опасной. Однако споры, которые образовываются в ней, вредны - они могут попасть в организм человека с потоком воздуха через дыхательные пути. Их воздействие достаточно сильно - это мощные аллергены, вызывающие у человека серьезные недуги (от конъюнктивита до респираторного аллергоза). Плесень в доме может также привести к развитию бронхиальной астмы, отмечают специалисты.

Ученики ашинской школы №2 в сырых помещениях с плесенью учатся уже второй месяц. Подтеки с признаками поражения плесневым грибком обнаружены на первом этаже школьного здания (в переходе между вестибюлем и спортзалом), а также на втором этаже – в рекреации правого крыла.

Внеплановую проверку санитарные инспекторы провели после обращения «Гражданского патруля», которым не неприемлемые условия обучения пожаловались сами школьники, направив общественникам фотодоказательства «прелестей», сопровождающих их школьную жизнь.

В конце февраля дети рассказали, что пока руководство образовательного учреждения спасалось от последствий протечек в кровле по старинке (ведрами), грибок «захватил» помещения.

Факты, изложенные в обращении «Гражданского патруля», подтвердились. Плесень в школе действительно «живет». Кроме того, обнаружены поврежденные участки кровли и пола, участки с отслоившейся краской и штукатуркой, множественные следы подтеков - одним словом, вид изнутри у учебного заведения неприглядный.

В отношении ответственного должностного лица, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям обучения детей, возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 6.7 КоАП РФ. Виновному грозит штраф в размере от трех до семи тысяч рублей.

Фото предоставлено «Гражданским патрулем»