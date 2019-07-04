Мамы и младенцы в Челябинской области стали гораздо реже умирать

Младенцы в Челябинской области с каждым годом умирают все меньше. В 2018-м году, по данным органов статистики, умерло 215 малышей в возрасте до одного года. Для сравнения, в 1990-м году, почти три десятилетия назад, - 814 малышей.

Всего за 28 лет, с 1990-го по 2018-й год включительно, по информации Челябинскстата, было зарегистрировано 13 тысяч 412 смертей младенцев. Заметное снижение произошло, начиная с 2016-го года, когда число умерших в возрасте до года маленьких южноуральцев впервые не превысило отметку в триста (274). В 2017-м году этот грустный показатель составил 257 малышей.

В 2001-2002-м годах число умерших младенцев превышало полтысячи (519 и 518 соответственно). С 2003-го года отметка в 500 была не превышена ни разу.

Интересно, что чуть более полувека назад - в 1965-м году - в Челябинской области в возрасте до одного года умерло гораздо больше детей, чем умирает в наши дни: 1700 младенцев. В 1970-м - тысяча 132 ребенка, в 1980-м - 1077.

В 90-е, голодные, страшные, тяжелые года, число умерших младенцев ни разу не превысило тысячу. Больше всего малышей скончалось в 1990-м - по данным органов статистики региона, в тот год было зарегистрировано 814 смертей младенцев. В 1991-м - 692. Дальше печальная статистика пошла на спад (незначительно). В 2000-м году в Челябинской области в возрасте до одного года умер 531 малыш.

Что касается показателей материнской смертности, то за последние 18 дет, с 2000-го по 2018-й включительно, пик смертей пришелся на 2001-й (тогда умерло 15 женщин) и 2009-й годы (16). В 2002-м и 2012-м годах скончались по 11 женщин. В другие годы порог в десять смертей не разу не был преодолен. В прошлом году показатель материнской смертности оказался самым низким за все 18 лет – умерли только две женщины. В 2017-м - четыре.