Маргарита Павлова проверила, в каких условиях содержат пациентов психоневрологической больницы

Уполномоченный по правам человека проверила условия содержания пациентов в областной психоневрологической больнице №2 в поселке Мирный.

Психиатрическая колония «Биргильда» была организована на базе подсобного хозяйства городской клинической больницы № 1 и была рассчитана на 25 коек. В 50-е годы в ней содержалось до 175 человек, в 80-е годы – до 700.

На сегодня коечный фонд составляет 360 мест. В больнице проходят лечение 330 человек, 64 из которых находятся на принудительном лечении. Учреждение обслуживает жителей Чебаркульского, Кусинского, Еткульского, Уйского, Ашинского районов и других муниципальных образований Челябинской области.

«Советом при Президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества в июне 2017 года было указано на отсутствие доступной подъездной дороги к больнице, которая находится в границах Чебаркульского и Сосновского районов. Это проблема, которой исполнилось 70 лет. Ситуация в марте 2018 года не изменилась, состояние дороги является неудовлетворительным», - сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека.

Техническое и санитарное состояние больницы требует проведения текущего ремонта в некоторых отделениях: ремонта санузлов, замены окон и линолеума, покраски стен, побелки потолков.

В ряде палат находятся по 10 и более человек, что говорит о несоответствии нормоплощади на одного человека установленным нормативам и нарушении права пациента на уединение. Кровати с металлическими сетками и матрасы, а также стулья в обеденной зоне нуждаются в замене. В палатах отсутствуют стулья и прикроватные тумбочки для хранения предметов индивидуального пользования.

Требует корректировки питьевой режим пациентов: больные пьют воду из – под крана в туалете, кипяченая вода доступна по часам.

В отделениях стоит устойчивый неприятный запах, помещения не проветриваются.

В палатах строгого надзора отсутствуют списки проходящих лечение пациентов.

В отделениях имеются пустые палаты, которые используются как склад, для хранения мягкого инвентаря.

Отсутствуют условия для организации досуга пациентов и трудотерапии как части психиатрического лечения. В учреждении отсутствует библиотечный фонд. Регулярные прогулки пациентов отсутствуют.

Уполномоченным по правам человека взяты на контроль соблюдение прав и условия пребывания граждан в местах принудительного содержания граждан. В Минздрав области готовятся предложения по улучшению материально-технической базы данного учреждения.

По вопросу создания доступности подъездной дороги, находящейся в границах Чебаркульского и Сосновского районов, Уполномоченный направила обращение губернатору Челябинской области.