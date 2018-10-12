Мастер-классы для новосинеглазовских школьников проводят руководители АО «Трубодеталь»

Профориентационный проект «Я – будущее» для школьников поселка Новосинеглазовский организовали входящий в состав Объединенной металлургической компании челябинский завод «Трубодеталь» и «Молодежная школа предпринимательства» в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», проект предусматривает проведение десяти занятий для старшеклассников, на которых директора и руководители предприятия выступят в качестве преподавателей. Так, руководитель практики правового сопровождения Светлана Полтавская проведет деловую игру «Суд идет», директор по стратегическому развитию Сергей Крючков организует авторский мастер-класс по проектному управлению, директор по персоналу, связям с общественностью и общим вопросам Ольга Хотнянская расскажет, как работодателю составлять объявления о вакансии и как соискателю создавать резюме, после чего участники сами попробуют это сделать, проведут собеседования и будут устраиваться друг к другу на работу. Три занятия пройдут в формате экскурсий на завод: на них школьников познакомят с работниками производства и особенностями их профессий, покажут, как проводятся испытания и контроль качества, а также проведут учебную тревогу, научат пользоваться огнетушителем и оказывать первую помощь. В финале проекта самые активные школьники смогут в неформальной обстановке пообщаться с управляющим директором предприятия Дмитрием Марковым и презентуют ему личную программу развития, составленную в ходе занятий.

По словам Дмитрия Маркова, в этих десяти занятиях рассказывается о всех ключевых сферах деятельности предприятия и самых востребованных профессиях. В формате игры металлурги с коллегами покажут школьникам, какими компетенциями должны сейчас обладать руководители и специалисты, дадут попробовать себя в роли менеджера по продажам или контролера ОТК. Учащиеся на собственном опыте, общаясь со специалистами, поймут, что, приложив определенные усилия, можно стать как хорошим руководителем, так и первоклассным сварщиком или инженером, что на «Трубодетали» одинаково ценно. Это позволит ребятам правильно выбрать профессию по душе и определиться, где продолжать обучение.

-Проект – это вклад в будущее, ведь от того, какими вырастут дети, зависит то, каким будет мир в ближайшие годы, - считает его куратор Анастасия Калугина.

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420-ти миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.