Математики ЧелГУ вошли в тройку лидеров чемпионата по спортивному программированию

Команда математического факультета Челябинского государственного университета вошла в тройку лидеров XXII открытого чемпионата Урала по спортивному программированию, второй год подряд проходившего в Башкортостане.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧелГУ, в Уфу приехали сорок команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Перми, Екатеринбурга и других городов России.

Челябинский госуниверситет на престижном состязании представили студенты Алексей Воронин, Андрей Крендаль и Дмитрий Жернов. Соперниками ребят были призеры мировых состязаний, однако жюри и организаторы высоко оценили уровень подготовки математиков ЧелГУ.

По условиям конкурса, команды решали задачи по программированию. Тех, кто справился с этим лучше других, наградили почетным кубком. Победа в соревнованиях по программированию дает участникам возможность получить работу в ведущих российских IT-компаниях.

«Наши студенты участвуют в открытом чемпионате Урала с самого начала этих соревнований, с 1997-го года, - пояснил доцент кафедры вычислительной механики и информационных технологий ЧелГУ, тренер команды Михаил Алексеев. - Спортивным программированием систематически занимаемся последние четыре года и результатами довольны».

Ранее математики ЧелГУ уже взяли диплом третьей степени на открытом первенстве Поволжья в Самаре.