Медиафестиваль «Южный Урал. Россия без сирот!» проходит в регионе в шестой раз

В пятницу, 30 ноября, в Центре международной торговли состоится торжественная церемония награждения победителей медиафестиваля «Южный Урал. Россия без сирот!» В этом году он приурочен ко Дню матери, который отмечался в России в 20-й раз.

Миссия подобного фестиваля - содействие устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи и пропаганда семейных форм воспитания. Проходи мероприятие благодаря поддержке правительства и губернатора Челябинской области. В этом году медиафестиваль пройдет в шестой раз по инициативе уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой и уполномоченного по правам ребенка Ирины Буториной.

На конкурс поступило свыше 100 медиаработ подопечных детских домов Челябинской области, а также работы профессиональных СМИ, теле- и киностудий. География фестиваля позволяет говорить о всероссийском масштабе. Кроме Челябинской области, на фестиваль заявились Чечня, Башкирия, Питер, Ставрополье и Забайкалье, Брянская, Липецкая, Нижегородская, Ленинградская, Свердловская, Тюменская, Челябинская, Курганская, Оренбургская и другие области.

«В этом году, в год начала Десятилетия детства, мы расширили цели и задачи медиафестиваля, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. – Добавили проблемы безопасного детства, в частности акцентировали внимание на информационной безопасности подрастающего поколения».

Теперь новостные сюжеты, ролики социальной рекламы, игровые и документальные фильмы дополняют сюжеты о предупреждении детей о безопасном поведении в Интернете. «Я не волшебник – я только учусь» – работы, выполненные детьми, занимающимися в профессиональных студиях. «Прорыв года» – работы, выполненные детьми, которые не занимаются в профессиональных студиях. «Профессионал» – работы, выполненные профессиональными теле- и киностудиями, представителями СМИ. «Не будь равнодушным» – работы, выполненные совершеннолетними гражданами-любителями, частными лицами и организациями.

Также на фестиваль предоставлены работы «Счастливая осень», которые сделаны несовершеннолетними и совершеннолетними лицами, как профессионалами, так и непрофессионалами, по проблемам социальной активности пожилых семейных пар.

Завершающий этап медиафестиваля включает в себя проведение мастер-классов для детей и взрослых и предвосхищает церемонию официального награждения. Для детей от социальных партнеров проекта приготовлены подарки. Начало регистрации участников у стойки в Центре международной торговли по адресу: проспект Ленина, 35. Начало регистрации: в 11:00. Начало награждения в 12:00.