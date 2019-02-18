Медицинские отходы и кровь на детской площадке возле центра СПИДа пугают челябинцев

Жители дома, расположенного возле центра СПИДа в Тракторозаводском районе Челябинска, бьют тревогу и просят о помощи. Собственники квартир утверждают, что на детской площадке дома на Шуменской, 18 регулярно находят использованный медицинский мусор. Он исходит от расположенного в жилом микрорайоне центра, занимающегося лечением СПИДа и других инфекционных заболеваний.

Напомним нашим читателем, что информационный сайт «Урал-пресс-информ» уже писал о страхах жильцов микрорайона, когда в здании бывшего детского сада строители начали делать ремонт. В конце прошлого года тут, как и запланировали, открыли центр СПИДа, несмотря на все просьбы и жалобы жителей Тракторозаводского района, считающих опасныс соседство такого учреждения со спальным районом.

Как только «злополучный» центр открыли, начались те самые проблемы, о которых ранее сигнализировали неравнодушные челябинцы. На территории детской площадки, которая вплотную прилегает к забору медицинского учреждения, стал появляться мусор медицинский мусор, использованные бахилы.

«В нашем дворе по адресу Шуменская, 16 начал функционировать центр СПИДа. Парковка у данного центра не организована, поэтому машины ставят как на газон, так и на пешеходные дорожки. По периметру здания валяется медицинский мусор в виде бахил и медицинских масок, - пишет жительница дома на Шуменской Светлана Полякова. – Пациенты центра заходят в учреждение в бахилах. После выхода из центра, дойдя до машины, не считают нужным выбрасывать бахилы в мусорные контейнеры, а попросту бросают возле своих машин. Этот мусор растаскивается по соседним дворам. Центр работает недавно, а мусора валяется предостаточно».

Вот такое письмо Светлана Полякова написала в управление по благоустройству города. В него встревоженная таким серьезным положением в своем дворе родительница вложила множество фотографий, сделанных за первый месяц наступившего года. Снимки говорят сами за себя. Ответ из администрации не заставил себя долго ждать.

«На ваше обращение в администрацию города, по поручению управления благоустройства специалистом административно-технической инспекции города Челябинска шестого февраля проведено обследование территории, указанной в обращении, - ответил начальник управления благоустройства города Владимир Жучков. - В ходе проведения обследования факты, изложенные в обращении, не подтвердились».

Челябинка Светлана Полякова очень удивлена таким ответом, ведь она с активистами дома №18 по улице Шуменской постоянно фиксирует на фотоаппарат подобные безобразия. «Желтый» снег вдоль забора медицинского заведения, кровь, медицинские маски и бахилы, а также упаковки от лекарства «Исентресс». Как выяснилось, это противовирусный препарат, активный в отношении ВИЧ.

Смешно читать такие ответы на фоне десятков зафиксированных нарушений санитарного порядка на территории детской площадки и двора на Шуменской, 18. И это не постановочные кадры – это правда и реалии повседневной жизни. И касается все это жильцов густонаселенного микрорайона.

«Как так-то? На фотографиях видны валяющиеся бахилы, маски, коробки. Комиссия, которая не увидела мусора, была в нашем дворе шестого февраля. Мы опять сделали снимки, но уже восьмого февраля, - возмущаются жильцы многоэтажного дома. - Вопрос, куда смотрела комиссия и была ли она вообще? И машин они тоже не видели».

Стоп, самое интересное. После поступления жалобы в администрацию Челябинска по поводу медицинского мусора и проверки комиссией сотрудники учреждения выставили за забором картонную коробку для сбора бахил. То есть теперь пациенты скидывают использованную во время приема медицинскую «обувку» прямо в картонную коробку в легкодоступном месте.

А как же дети? Как взрослое население должно реагировать на такое безобразие? При первом же дуновении ветра бахилы моментально разлетаются по двору, взмывая в небо «синими ласточками». Через север, через юг….Затем плавно опускаются в любом другом дворе, разнося опасную инфекцию.

На прошлой неделе кто-то из жильцов сделал снимки следов крови на снегу на углу центра СПИДа, но уже на территории жилого дома. Возможно, это не кровь пациента, но люди уже боятся всего.

Жители продолжают настаивать, чтобы медицинское учреждение наказали в рамках административного кодекса. Не место медицинскому мусору в жилых дворах.