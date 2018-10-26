«Мегалэнд» и Чадоград» обещают детям новогоднее волшебство

Какой самый любимый праздник у детей? Безусловно - Новый год: сияющая елка, подарки, запах мандаринов, на улице снежно и волшебно. И он уже совсем близко. Об организации празднования стоит задуматься уже сейчас, ведь хорошие предложения разбираются довольно быстро.

Семейный парк развлечений «Мегалэнд» и город профессий Чадоград уже представили свои программы, которые пройдут в декабре.

Детский город профессий Чадоград приглашает ребят в Страну новогодних чудес, где маленьких жителей ждут встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, приключения с любимыми сказочными героями и насыщенные игровые программы.

Семейные парки развлечений «Мегалэнд» подготовили познавательные мастер-классы для самых маленьких гостей, уникальные квесты для ребят постарше и, конечно, незабываемое поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой.

Подарите детям новогоднее чудо! Торопитесь забронировать удобную дату по телефонам менеджеров: 8 (908) 577-60-15, 8 (900) 067-99-49.

Чадоград:

ТРЦ «Фокус» (3 этаж); ул. Молдавская, 16;

(351) 211-65-65.

«Мегалэнд»:

КРК «Мегаполис», 247-45-45;

ТРЦ «Фокус», 211-65-67;

ТРК «Родник», 216-16-36;

Торговый город «Алмаз», 210-11-11.