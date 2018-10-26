«Мегалэнд» и Чадоград» обещают детям новогоднее волшебство
Какой самый любимый праздник у детей? Безусловно - Новый год: сияющая елка, подарки, запах мандаринов, на улице снежно и волшебно. И он уже совсем близко. Об организации празднования стоит задуматься уже сейчас, ведь хорошие предложения разбираются довольно быстро.
Семейный парк развлечений «Мегалэнд» и город профессий Чадоград уже представили свои программы, которые пройдут в декабре.
Детский город профессий Чадоград приглашает ребят в Страну новогодних чудес, где маленьких жителей ждут встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, приключения с любимыми сказочными героями и насыщенные игровые программы.
Семейные парки развлечений «Мегалэнд» подготовили познавательные мастер-классы для самых маленьких гостей, уникальные квесты для ребят постарше и, конечно, незабываемое поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой.
Подарите детям новогоднее чудо! Торопитесь забронировать удобную дату по телефонам менеджеров: 8 (908) 577-60-15, 8 (900) 067-99-49.
Чадоград:
ТРЦ «Фокус» (3 этаж); ул. Молдавская, 16;
(351) 211-65-65.
«Мегалэнд»:
КРК «Мегаполис», 247-45-45;
ТРЦ «Фокус», 211-65-67;
ТРК «Родник», 216-16-36;
Торговый город «Алмаз», 210-11-11.