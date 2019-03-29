«Мегалэнд» обещает челябинским малышам незабываемый выпускной

В Челябинске семейный парк развлечений «Мегалэнд» предлагает четыре варианта, где весело провести выпускной для будущих первоклассников и младших школьников.

«До выпускного еще далеко? Как бы не так. Опытные родители знают, что подготовку к этому мероприятию стоит начинать, когда на улице еще лежит снег. Хорошие площадки разбирают быстро, но сейчас еще можно забронировать удобную дату», - рассказывают в «Мегалэнде», отмечая, что выпускной в детском саду или начальной школе - серьезное событие и настоящее торжество для детей и что организацию такого важного праздника необходимо доверить профессионалам.

Сотрудники «Мегалэнда» имеют большой опыт работы с детьми, разрабатывают программы на любой вкус и включают в них развлечения, которые будут интересны выпускникам.

«Мегалэнд» легко сделает выпускной по-настоящему запоминающимся и, конечно же, веселым. В программе: - увлекательный квест в команде лучших героев, призы и подарки, победная дискотека.

Специально для гостей семейный парк развлечений предлагае целых две программы - для выпускников детского сада и школьников.

Продолжительность программы - 1 час. Стоимость для группы от 15 детей -

400 рублей с человека, для групп до 15 детей - 6000 рублей с группы.

Всю информацию можно уточнить у менеджера по телефонам:

8-908-577-60-15, 8-9000-67-99-49.

«Мегалэнд» в КРК «Мегаполис»:

Свердловский пр. 51а, телефон: 247-45-45.

«Мегалэнд» в РК «Этаж»:

ул. Молдавская, 16 (3 этаж), телефон: 211-65-67.

«Мегалэнд» в торговом городе «Алмаз»:

Копейское шоссе, 64 (3 этаж), телефон: 210-11-11.

«Мегалэнд» в ТРК «Родник»:

ул. Труда, 203 (3 этаж), телефон: 216-16-36.