«Мегаполис» обновил боулинг

КРК «Мегаполис» в Челябинске с наступлением весны обновил боулинг.

В новом боулинге повысилось качество, поменялся дизайн, стал более ярким и интересным, но цены остались прежними. Хорошо организованная инфраструктура развлечений, высокая степень надежности оборудования и высокий уровень безопасности комплекса, отлично подойдет для полноценного активного отдыха.

Прекрасным местом отдыха как для большой, так и для скромной компании станет ночной боулинг. Тем более, что для любителей ночного отдыха действует специальный тариф. Начиная с 1 часа ночи здесь катают шары по максимально демократичным ценам. Стоимость часа игры в боулинг – 300 рублей. Также для отдыха с детьми действует специальная акция - «Детский боулинг». С понедельника по пятницу с 10 до 18 часов — стоимость часа игры 300 рублей. В выходные с 10 до 15 часов — стоимость часа игры 420 рублей.

КРК «Мегаполис», Свердловский пр-т 51-а, бронирование дорожек 247-45-45.