«Мегаполис» предлагает провести особенный выпускной

Холдинг «Мегаполис» в Челябинске предлагает взять на себя организацию выпускного вечера для школьников.

Стоимость программ составляет от 2500 рублей на человека; банкетные площадки вместимостью от 40 до 300 человек; яркая шоу-программа; широкий выбор напитков; развлечения и сюрпризы.

В качестве бонуса к праздничному вечеру «Мегаполис» дарит поездку на колесе обозрения 360.

Чтобы запланировать выпускной в одном из заведений холдинга или узнать подробности, необходимо связаться с отделом банкетов: КРК «Мегаполис»; Свердловский проспект 51-а; 247-92-94.