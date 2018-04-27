Мемориал «Вечный огонь» в Челябинске приведут в порядок

Сегодня, 27 апреля специалисты АО «Челябинскгоргаз» проводят регламентные работы по ревизии газопровода и оборудования на мемориальном комплексе «Вечный огонь» на Аллее Славы в Челябинске с отключением подачи голубого топлива.

При этом, как уточнили в пресс-службе компании, «Вечный огонь» не погас, его на время проведения работ перенесли на хранение в специальную лампаду.

Кроме того, силами подрядной организации проводится очистка звезды и бронзового венка, а также помывка всего мемориала. Работы начались в 9 часов утра. Ориентировочное время окончания всех мероприятий — 14 часов.