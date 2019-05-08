Мэрия Магнитогорска и минстрой опровергли информацию о незаконном начислении платы за услуги ЖКХ жителям пострадавшего дома

Администрация Магнитогорска и министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области опровергают информацию о незаконности начислении платы за услуги ЖКХ жителям многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва газа.

В ряде СМИ прошла информация, что жителям дома №164 в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года в результате взрыва бытового газа обрушился седьмой подъезд, начислили коммунальные и жилищные платежи и пени с начала года.

Напомним, 7 и 8 подъезды были признаны непригодными для проживания, жильцам 5, 6, 9 и 10 подъездов разрешили вернуться в свои квартиры только после первого апреля (тогда дом был признан пригодным для проживания).

«На сегодняшний день все энергоресурсы – газ, электричество, вода – поступают в полном объеме, лифты работают без сбоев», - пояснил исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Станислав Чернышев.

В апреле собственники получили на руки первые квитанции по оплате услуг ЖКХ. «В счетах указана сумма за коммунальные услуги с 1 апреля 2019 года по факту потребления», - пояснили в минстрое. Плата за тепло начисляется по факту проживания, за воду и электричество – по показаниям приборов учета. Плата за газ выставляется только с 1 апреля после обследование газовых приборов. «Если в квартире никто не проживал, ставились заглушки, а значит, начисления не производились», - пояснил Чернышев.

Кроме того, жильцам пришли счета за жилищные услуги, начисленные также с 1 апреля 2019 года. «Плата за жилищные услуги начисляется всем, – пояснил Станислав Чернышев. – Это обслуживание и уборка лифтов, подъездов и придомовой территории. Данные виды работ должна выполняться в полном объеме.

Региональный оператор капитального ремонта выставил счета за период с 1 января по 1 апреля 2019 года. Собранные средства будут направлены на ремонт дома, уточнил Чернышев.

«Никаких других дополнительных сумм в счетах и пени быть не может», - подчеркнули в минстрое.

По словам Чернышева, никто из жителей пострадавшего дома не обращался в администрацию города и в управляющую компанию по вопросу начисления платежей за коммунальные услуги.

За разъяснениями жильцы могут обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства или ресурсоснабжающую организацию. Ежедневный прием жителей пострадавшего дома ведет также глава Сергей Бердников.