Металлурги ЧЦЗ начали подготовку к очередной всероссийской акции "Бессмертный полк"

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе начата подготовка к очередной всероссийской акции "Бессмертный полк".

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" начальник отдела по связям с общественностью ПАО "ЧЦЗ" Наталья Васильева, на эту акцию металлурги выходят ежегодно в День Победы с девятого мая 2015 года. Память об ушедших фронтовиках на Челябинском цинковом заводе бережно хранят. Ежегодно каждый сотрудник предприятия может принести имеющиеся фотографии своих героических родственников и на их основе совершенно бесплатно здесь будут изготовлены по единому образцу штендеры для "Бессмертного полка" с фотографией солдата, его именем и званием.

В канун Дня Победы заводчане придут на митинг, чтобы почтить память павших воинов и поблагодарить живых фронтовиков за мирное небо над головой. Торжественное собрание ежегодно проходит у мемориального комплекса, расположенного на территории предприятия под открытым небом.

Каждый год к акции подключается все больше сотрудников и ветеранов завода. Ежегодно более сотни заводчан приходят на митинг с фотографиями, чтобы в минуту молчания выйти к мемориалу и почтить память своих родных.