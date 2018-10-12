Металлурги ЧЦЗ провели традиционный осенний субботник

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе состоялся традиционный осенний субботник.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации и общественных связей ПАО «ЧЦЗ», накануне зиму металлурги привели в порядок не только сам завод, но и примыкающие к нему городские территории. Сотрудники предприятия прибрали тротуары и газоны, идущие вдоль улицы Автодорожной, очистили от мусора и сухой травы дорожки, ведущие к цехам и подразделениям завода. Без внимания в этот день не остался ни один даже самый отдаленный участок.

Для создания хорошего настроения из динамиков, расположенных по всему заводу, звучала

веселая музыка, а по территории ездил автомобиль с представителями ООО «Соцсервис», которые согревали заводчан горячим чаем. По итогам субботника генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт присвоил почетное звание «Цех высокой культуры» коллективам Комплекса электролиза цинка и электротехнического цеха.

По словам начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЧЦЗ Дмитрия Бакина, участие в благоустройстве родного предприятия – такая же важная

задача, как и выполнение производственного плана. Это не требует больших затрат, но создает хорошее настроение у заводчан и жителей города.