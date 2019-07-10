Присылайте свои новости

Творцы металла

Металлурги Челябинской области получают поздравления с профессиональным праздником
Фото: 
Федор Шмидт
Общество
Сегодня, 11:52
Автор: 
Любовь Юрина

 

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, глава Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания региона Владимир Мякуш поздравляют металлургов с профессиональным праздником. Поздравит представителей огненной профессии и президент Владимир Путин, который сегодня прилетит в Магнитогорск и откроет новое производство на ММК.

«В истории российской металлургии Урал сыграл особую роль. Именно здесь в эпоху петровских реформ родилась металлургическая отрасль России как индустриальное производство. Позднее, в 20-е - 30-е годы прошлого века, уральский регион стал центром создания современной угольно-металлургической базы государства. Это позволило стране провести индустриализацию, выстоять в Великой Отечественной войне, осуществить послевоенное восстановление и стать мировой сверхдержавой», - отметил полпред в своем поздравлении.

Руководитель области Алексей Текслер подчеркнул, что для Южного Урала День металлурга - по-настоящему профессиональный праздник. Владимир Мякуш добавил, что День металлурга - это праздник заводов и семейных династий, праздник труда, славных традиций и новых технологий.

«На протяжении трех столетий создавалась и крепла уральская металлургия, которая в итоге сделала Челябинскую область «опорным краем державы» и «стальным сердцем России», - говорится в поздравлении главы региона.

Спикер отмечает, что «благодаря уральскому металлу и уральским металлургам богатела и развивалась вся наша страна, укрепляя безопасность своих границ».

И на сегодня металлургическая отрасль остается ключевым звеном в экономике региона. В настоящее время модернизируются существующие металлургические предприятия, открываются новые производства, внедряются инновационные технологии. Большая работа проводится по снижению вредных выбросов и улучшению экологической обстановки в металлургических центрах.

«В металлургической отрасли воплощаются крупные инвестиционные проекты, реализуются масштабные экологические и социальные программы», - отмечает Алексей Текслер. «От результатов работы металлургической отрасли напрямую зависят темпы развития области, наполнение бюджета, реализация важнейших социальных программ», подчеркивает Владимир Мякуш.

Металлургия объединяет тысячи людей, связавших свою судьбу с горным делом, горячим производством, металлообработкой. «Металлург – не просто профессия, а состояние души. В этой отрасли работают мужественные, сильные духом и преданные своему делу люди. Они так же надежны, как металл, который плавят. На металлургов всегда можно положиться, они не раз доказывали это своим талантом и трудом», - уверен Николай Цуканов.

В металлургическом комплексе Южного Урала трудятся высококвалифицированные рабочие и специалисты, компетентные руководители, ведущие техническое перевооружение предприятий и внедрение новых технологий.

Владимир Мякуш выразил искреннюю признательность всем работникам металлургической отрасли за добросовестный труд и верность профессии. Алексей Текслер пожелал металлургам и всем жителям области новых успехов, больших перспектив, здоровья и благополучия: «Пусть процветают южноуральские предприятия, а в каждом доме будет счастье и достаток». Владимир Мякуш пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений.

С профессиональным праздником металлургов поздравил и глава Магнитогорска Сергей Бердников. «В нашем городе живут люди со стальным характером, твердой волей и открытой душой. Многие выбрали металлургию – одну из ключевых отраслей промышленности – делом своей жизни. И это дорогого стоит», - отметил градоначальник. Он поблагодарил ветеранов производства, стоявших у истоков становления градообразующего предприятия города и заложивших трудовые традиции.

В этом году Магнитогорск отмечает 90-летний юбилей. В честь этой даты была организована череда торжеств, ее финальным аккордом станет празднование Дня металлурга. Намечены большие праздничные мероприятия и в Магнитогорске, и в Челябинске.

Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
День металлурга
Алексей Текслер
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