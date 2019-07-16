Присылайте свои новости

Новоселье

Металлурги Магнитки заселяются в новые дома, построенные по программе комбината
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:29

В Магнитогорске состоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию двух четырёхквартирных жилых домов, построенных для работников Группы ПАО «ММК» в рамках долгосрочной жилищной программы комбината «Доступное жилье – металлургам Магнитки».

Эти дома входят в состав строящегося жилого комплекса «Ключевской», расположенного в экологически чистом районе Магнитогорска – поселке Соты. В церемонии сдачи домов приняли участие генеральный директор ММК Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников, председатель профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» Борис Семенов и председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов. Павел Шиляев поздравил новоселов, а также по приглашению одной из семей зашел к ним в гости и осмотрел новое жилье.

Со сдачей этих домов, приуроченной ко Дню металлурга, начался поэтапный ввод в эксплуатацию девяти домов комплекса, насчитывающего в общей сложности 36 квартир. Застройщиком комплекса выступает жилищно-инвестиционный фонд «Ключ», созданный около 25 лет назад Магнитогорским металлургическим комбинатом с целью развития жилищного строительства для работников компании. Квартиры, построенные ЖИФ «Ключ», отличаются высоким уровнем комфортности и качества строительства. Выполнено благоустройство территории, имеется возможность использования прилегающего участка по своему усмотрению.

Стоимость данного жилья для работников Группы ПАО «ММК» составляет 34 тыс. рублей за один квадратный метр. Для покупки квартиры есть возможность использования ипотечного кредитования, в том числе без первоначального взноса, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

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