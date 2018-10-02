Металлурги «Трубодетали» поздравили жителей поселка Новосинеглазовский с Днем пожилого человека

Входящий в состав Объединенной металлургической компании челябинский завод «Трубодеталь» организовал для жителей поселка Новосинеглазовский традиционный праздник, посвященный Дню пожилого человека.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», в этом году темой праздника стала «Юность комсомольская моя». Помимо праздничного концерта, чаепития и фотосессии гости смогли принять участие в мастер-классах по изготовлению ретро-открыток и посадке комнатных растений. В сентябре, в канун Дня пожилого человека, в Новосинеглазовском при поддержке металлургов стартовал еще один социальный проект, направленный на помощь пожилым людям – «Новые возможности». Его реализует общественная организация «Солнечный день» в рамках грантового конкурса «ОМК-Партнерство». На занятиях с волонтерами этой организации участники проекта – бабушки, проживающие в поселке, – узнают об основах стиля и имиджа в контексте своего возраста, учатся ухаживать за собой, делать гимнастику. Следующим этапом проекта станет работа с психологом и арт-терапия, а в финале пожилые новосинеглазовцы узнают о социальном проектировании и реализуют собственный волонтерский проект.

По словам управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, в 2018 году в рамках конкурса «ОМК-Партнерство» в поселке реализуются сразу два проекта для пожилых южноуральцев. День пожилого человека давно стал для металлургов традиционным праздником. Радует, что все больше внимания пожилым землякам стали уделять и другие организации.

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57- ми до тысячи 420 миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.