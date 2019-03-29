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Мяу-шоу
Сегодня 12:08
Автор:
Инна Шемаева
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Мейн-кун и курильский бобтейл: челябинцев приглашают на международную выставку кошек

В Челябинске пройдет международная выставка кошек «День Рождения Зайки-кёрл».

Международная выставка кошек будет проходить в Челябинске 30 и 31 марта с десяти утра. Заводчики из Екатеринбурга, Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, областного центра и других городов представят такие породы мурлык, как бурма, мейн-кун, британская короткошерстная, курильский бобтейл, американский керл, ориентальная, абиссинская, бенгальская, шотланская вислоухая.

Оценивать «усатых и полосатых» будут ведущие российские эксперты. На выставке гостям обещают насыщенную программу – конкурсы, хит-парад кошек. В рамках выставки будет проводиться новое супер-шоу - Мега-TopCat-Шоу (Mega-TopCat-Show).

Выставка будет проходить в ТК «Северо-Западный».

Автор:
Инна Шемаева
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