Мейн-кун и курильский бобтейл: челябинцев приглашают на международную выставку кошек
В Челябинске пройдет международная выставка кошек «День Рождения Зайки-кёрл».
Международная выставка кошек будет проходить в Челябинске 30 и 31 марта с десяти утра. Заводчики из Екатеринбурга, Магнитогорска, Чебаркуля, Миасса, областного центра и других городов представят такие породы мурлык, как бурма, мейн-кун, британская короткошерстная, курильский бобтейл, американский керл, ориентальная, абиссинская, бенгальская, шотланская вислоухая.
Оценивать «усатых и полосатых» будут ведущие российские эксперты. На выставке гостям обещают насыщенную программу – конкурсы, хит-парад кошек. В рамках выставки будет проводиться новое супер-шоу - Мега-TopCat-Шоу (Mega-TopCat-Show).
Выставка будет проходить в ТК «Северо-Западный».