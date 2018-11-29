Международному аэропорту «Челябинск» с большой долей вероятности присвоят имя Игоря Курчатова

Международному аэропорту «Челябинск» с большой долей вероятности присвоят имя выдающегося советского физика, создателя отечественной атомной бомбы, трижды Героя Социалистического Труда Игоря Курчатова.

Именно это великое имя возглавляет шорт-лист имен-претендентов, куда вошли также создатель научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России, доктор технических наук, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда Виктор Макеев и российский и советский военачальник, военный и государственный деятель, военный теоретик, маршал Советского Союза Борис Шапошников.

Напомним, Челябинская область участвует в общенациональном проекте «Великие имена России», посвященном присвоению главным аэропортам страны имен выдающихся соотечественников. Сейчас проект уже вступил в завершающую стадию. Шорт-листы из трех наиболее достойных, по мнению россиян, имен в каждом регионе-участнике были сформированы во время третьего этапа. Впереди – четвертый, когда состоится финальное голосование и будут определены победители (их будет 45 по всей России – по числу аэропортов международного и федерального значения, принявших участие в проекте). Пятого декабря великое имя, которым дополнят название международного аэропорта «Челябинск», услышит и Южный Урал.

Победителей выбирают путем общенародного голосования. В виде анкетирования оно проходит в вузах и торгово-развлекательных комплексах Челябинска, а также на сайте «Великие имена России», где с большим отрывом от двух других претендентов сейчас лидирует Игорь Курчатов. У него на данный момент – 57 процентов голосов (за имя Курчатова проголосовали 26 тысяч 684 человека). На втором месте – Виктор Макеев с 24-мя процентами голосов (11 тысяч 518 человек). И замыкает тройку лидеров – Борис Шапошников с 17-тью процентами голосов (ему отдали свои голоса восемь тысяч два человека).

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в десятку выдающихся личностей, чьи имена, по мнению южноуральцев, достойны украшать аэропорт «Челябинск», также были названы знаменитый разведчик Исхак Ахмеров, основатель биогеохимии Владимир Вернадский, кинорежиссер Сергей Герасимов, государственный и партийный деятель Николай Патоличев, адвокат Федор Плевако, меценат Владимир Покровский, религиозный деятель Зайнулла Расулев.

Сбор предложений Общественная палата Челябинской области, присоединившись к проекту «Великие имена России», начала десятого октября и завершила 15-го октября. За это время от населения поступило около трехсот писем и было предложено 93 кандидатуры, среди которых нередко встречались имена Игорь Курчатов, Петр Сумин, Лидия Скобликова.